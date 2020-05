Waarschuwingsschot na diefstal met achtervolging

De politie kreeg rond half zes zondagmorgen 3 mei een melding van een diefstal. Twee mannen zouden spullen hebben weggenomen en bezig zijn met het inladen van een witte bestelbus. Aanrijdend zagen de agenten dat de betrokken bestelbus al wegreed en de Abram van Rijckevorselweg op reed. Een stopteken had geen effect.

De mannen in de bestelbus reden naar Krimpen aan den IJssel, waar ze met hoge snelheden boven de 100 kilometer per uur over de stoep en het fietspad reden. De achtervolging eindigde op de Vijverlaan, omdat de bestelbus zich vastreed in het gras. Bij het optrekken van het portier door de agenten bleef de bestuurder gas geven om weg te komen. Hierdoor zagen de agenten zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen en een ruit in te slaan.

De mannen lieten zich niet zomaar overmeesteren; bij de aanhouding raakte een van hen door zich te verzetten gewond. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij alsnog naar het politiebureau voor verhoor. Bij de bestuurder is alvast zijn rijbewijs ingevorderd.