De Politiepodcast: opgelicht via WhatsApp

“Goeiemiddag pap, ik heb tijdelijk een nieuw nummer, want mijn telefoon is kapot. Ik heb 'm mee gewassen in de wasmachine.” Zo begint het WhatsApp-berichtje dat de 72-jarige Dirk uit Utrecht eind maart op zijn telefoon ontvangt. Het appje lijkt écht van zijn dochter te komen en Dirk is dan ook niet wantrouwend als zij hem vervolgens vraagt een rekening voor haar te betalen. Wat ie niet door heeft is dat hij doelwit is van een internetcrimineel. Even later maakt Dirk het geld over.



Aangiftes

Het was deze week groot in het nieuws: het aantal aangiftes van oplichting via WhatsApp heeft sinds het begin van de coronacrisis een vlucht genomen. Voor de uitbraak van het virus waren er wekelijks zo’n honderd aangiftes, nu zijn het er zo’n honderd per dag.



Dirk is een van de honderden slachtoffers die opgelicht werd op deze manier. Zoals hem zijn er steeds vaker gevallen van zogenoemde vriend-in-nood-fraude. Adrian Proos werkt voor het Cybercrimeteam van de Politie Midden-Nederland. In de podcast vertelt hij hoe geraffineerd de criminelen te werk gaan en hoe je kunt voorkomen dat je opgelicht wordt.



Luister hier de aflevering:

Wil je meer weten over WhatsApp-fraude? Hier kan je ook online aangifte doen.