Onbekende dode in Nieuw-Vennep. "Mis je mei maand"

Voor de trein gesprongen

Op dinsdag 26 maart 2002 is de onbekende man voor de trein gesprongen, ongeveer 200 meter voorbij het NS-station Nieuw Vennep. De man is ter plekke overleden. De leeftijd van de man werd in 2002 geschat op ongeveer 30 tot 40 jaar, hij had een normaal postuur en was ongeveer 1.75 meter lang.

De man had een blanke huidskleur en donkerblond stekeltjes haar. Opvallend was de tatoeage van een ‘krabbende panter’ op zijn rechter bovenarm. Op bijgaande foto is deze krabbende panter te zien.

De man droeg de dag van zijn dood de volgende kleding:

- een blauwe jas van het merk Gaastra;

- een grijs overhemd van het merk Westbound in de maat XL;

- een blauwe Levi’s spijkerbroek 501, maat 32-36;

- een zwarte leren riem met op de gesp het merk Patrol;

- zwarte schoenen met vetersluiting, merk Montrex, maat 43

- en een horloge van het merk Esprit met een bruin leren bandje.

In de buurt van de aangetroffen man lag een aantal goederen. Het is niet duidelijk of dit spullen zijn van de onbekende overleden man. Maar omdat het ook niet is uit te sluiten dat de goederen van de man waren, vindt u hieronder de aangetroffen goederen:

- baseballpetje met opschrift "Ferrari Meeting" en “Sporthotel Primerose au Lac, Scharzsee / CH”

- pakje zware Van Nelle shag met mascotte vloeitjes

- een zilverkleurige Sony Walkman

- 4 cd's met de titels: ‘door het lint’(SBS6), ‘The very Best’ (Bob Marley), ‘Cross Road’ (Bon Jovi), en ‘Survivor’ (Destiny Child).

Heeft u informatie?

De politie doet er alles aan om oude onopgeloste zaken alsnog op te lossen en daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Weet u wie deze man is die in 2002 bij station Nieuw-Vennep voor de trein is gesprongen? Dan verzoeken wij u om deze informatie door te geven aan het coldcaseteam in Noord-Holland via telefoonnummer: 0900-8844 of via de mail: coldcase.noord-holland@politie.nl