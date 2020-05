Politie zoekt getuigen ontploffing Pieter Calandlaan

De ontploffing zorgde er voor dat de voorgevel van het pand korte tijd in brand stond. De brand is vanzelf uitgegaan. De ontploffing is vermoedelijk veroorzaakt door een brandbare vloeistof. De brandweer heeft na de korte brand het pand geinspecteerd en het pand weer vrijgegeven. Een Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) is ingeschakeld en heeft ter plaatse onderzoek gedaan. De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart en hebben meerdere goederen veilig gesteld en in beslag genomen.

De recherche is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie die het onderzoek verder kan helpen? Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaaldelen met de recherche.