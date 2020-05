Politie zoekt getuigen steekincident metrohalte Jan van Galenstraat

Er kwamen meerdere meldingen binnen bij de gemeenschappelijke meldkamer van een steekincident tussen meerdere personen op het metrostation. Toen politie-eenheden bij het station aankwamen troffen zij niks aan. Wel was er een bloedspoor te zien. Door het volgen van het bloedspoor kwam de politie uiteindelijk bij een gewonde man uit vlakbij een ziekenhuis. De man heeft een steekwond opgelopen, maar is niet zwaargewond. De recherche en Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht en hebben in de omgeving meerdere goederen aangetroffen en in beslag genomen voor het onderzoek.

De recherche is nog opzoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben of mogelijk meer informatie hebben die het onderzoek kan helpen. Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal delen met de politie.