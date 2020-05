Getuigen autobrand Leidschendam gezocht

De autobrand aan de Schout van Eijklaan vond plaats op zaterdag 30 mei tussen 00:00 en 01:30. Er zijn geen gewonden gevallen en het voertuig werd door de brandweer geblust. Er wordt een sporenonderzoek uitgevoerd en de politie doet een buurtonderzoek.



Helpt u mee?

We zoeken getuigen van de autobranden. Heeft u zaterdagnacht iets verdachts gezien in de omgeving van de Schout van Eijklaan of heeft u camerabeelden in uw bezit of gezien op social media (Facebook, WhatsApp, Instagram)? Neem dan contact op met de districtsrecherche Zoetermeer-Leidschendam-Voorburg via 0900 8844. Het is ook mogelijk om dit anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via 0800 7000.