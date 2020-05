Lachgas in auto; bekeurd voor vervoer gevaarlijke stoffen

Bij aanspreken zag de agent een cilinder met lachgas in de auto liggen. Op de vraag of de man nog meer cilinders bij zich had opende hij de kofferbak. In totaal bleken er dertig cilinders gevuld met lachgas in de personenauto te liggen.

De bestuurder, een 22-jarige Terneuzenaar, kon geen vervoersdocument tonen, ook had hij geen opleiding genoten om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren. De lading was niet gezekerd, er was geen brandblusser aanwezig in de auto en ook was er geen mogelijkheid om de wagen goed te ventileren.

De man is proces-verbaal aangezegd. Het boetebedrag wordt door een Officier van Justitie bepaald.