Man draait door in Oudenbosch

Volgens verschillende melders draaide de man helemaal door en gooide hij onder andere een glazen pot naar een buurman. Toen de politie ter plaatse kwam was de situatie weer rustig. De agenten gingen bij de veroorzaker langs, maar die deed in eerste instantie de deur niet open. Even later koos hij toch eieren voor zijn geld en konden de agenten de man aanhouden en overbrengen naar een politiecellencomplex. Daar heeft de man een verklaring afgelegd. Hij krijgt een dagvaarding en mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor zijn gedrag.

De politie heeft van verschillende getuigen een verklaring opgenomen over de overlast die de man veroorzaakte.