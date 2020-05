Man vernielt tuinen met auto

Omstreeks 21.10 uur, zo verklaarden getuigen van het incident, zagen zij de betreffende auto gelanceerd worden nadat deze met hoge snelheid over een verkeersdrempel in de Arembergstraat in Zevenbergen was gereden. Via een tuin kwam de auto vervolgens tot stilstand in de tuin ernaast. Twee inzittenden van de auto renden weg en lieten de auto achter in de tuin.

Door het ongeval zijn geen gewonden gevallen, er was wel een boel materiele schade. Beide bewoners hebben aangifte gedaan van het verlaten van de plaats van een ongeval zonder dat de bestuurder zijn identiteit achterliet.

De getuigen gaven een goed signalement van de verdachte bestuurder door aan de agenten die ter plaatse waren gekomen. Hierdoor kon de man in de Bourgondiëstraat worden aangehouden. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord. Uit onderzoek bleek dat de man geen rijbewijs heeft.