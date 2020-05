Politie zoekt getuigen van poging beroving

Een inwoonster van Kapelle fietste rond 17.15 uur vanaf het station naar haar woning elders in Kapelle. In de Spaarlingsstraat merkte ze dat ze achtervolgd werd door een jongen van ongeveer 12 jaar oud. Hij probeerde in het voorbijgaan de tas van de vrouw van haar fiets af te pakken. Dit lukte niet omdat de vrouw haar tas stevig had vastgemaakt aan haar fiets.

Na deze poging beroving is de jongen weggefietst. De vrouw hield geen schade of letsel over aan het voorval.

Hebt u iets gezien of gehoord dat met deze poging beroving te maken kan hebben? Bent u getuige geweest? Hebt u misschien zelf onlangs ook een soortgelijke situatie meegemaakt? Dan verzoekt de politie u contact op te nemen om uw informatie te delen. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Wanneer u anoniem uw informatie wilt delen dan kan dat via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via hun website www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij contact graag zaaknummer 2020-136353.