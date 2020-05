Eindhovense broers met handlanger opgepakt voor drugshandel

De jeugdige Eindhovenaar werd vervolgens tot aan zijn woning gevolgd en daar aangehouden. Op het moment van aanhouding was hij net bezig met het tellen van geld, naar later bleek een groot geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s. Dit geld is in beslag genomen. Gelijktijdig werden de twee broers in hun bedrijf aan de Leenderweg in de boeien geslagen. De auto waarin zij zich op dat moment vervoerden namen we mee. In deze auto vonden we in enkele verborgen ruimtes een grote hoeveelheid onversneden cocaïne en een hoeveelheid hasj. Behalve deze auto namen we nog enkele auto’s in beslag, die gebruikt werden tijdens het dealen. Maar ook namen we een kostbare SUV en een hoeveelheid gouden sieraden in beslag, omdat we denken dat die met crimineel geld zijn betaald.