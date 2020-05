Fietser overleden na aanrijding met motor

Op de motor zaten twee mannen, waarvan de bestuurder met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. De man op de fiets is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Ter plaatse is een onderzoek opgestart naar de toedracht van het ongeval. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien worden verzocht zich te melden bij de politie ter plaatse of via 09008844.