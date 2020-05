Drugs en geld bij aanhoudingen in Breda

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 17.45 uur op de A58 richting Breda een auto rijden die volgens de politiesystemen al eens was opgevallen bij een verdachte situatie. De auto kreeg een volg- en stopteken en werd op de Liesboslaan bij Breda gecontroleerd. Tijdens de controle zagen de agenten een crypto-telefoon liggen. Het is algemeen bekend dat deze telefoons meestal gebruikt worden voor criminele doeleinden. Daarnaast zagen ze veranderingen in het interieur van de auto waardoor zij het vermoeden kregen dat de auto was voorzien van een verborgen ruimte. Na enig zoekwerk bleek hun vermoeden terecht. Er werd een verborgen ruimte aangetroffen met daarin een tas met geld, ongeveer 15.000 euro, en een tas met ongeveer vijf kilo MDMA. Hierop is de bestuurder, een 25-jarige man uit Breda, aangehouden en de auto, het geld en de drugs in beslag genomen.