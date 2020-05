Gezocht, zonder rijbewijs, te snel en teveel gedronken

Driebergen. Dordrecht - De politie heeft in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei in Dordrecht een 29-jarige man in Oude-Tonge aangehouden. De man moet nog een gevangenisstraf uitzitten van 209 dagen. De politie was hem op het spoor gekomen na enkele verkeersovertredingen.