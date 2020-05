'Het gaat om het redden van een mensenleven'

Luc: ‘Toen we wisten dat we mogelijk besmet zouden kunnen zijn met corona, hebben we meteen met de operationeel commandant gebeld. Met hem hebben we goed doorgesproken welke stappen we moesten nemen. Het was al laat op de avond, mijn partner lag al in bed. Die heb ik wakker gemaakt toen ik thuis kwam. Gelukkig zijn we er beiden nuchter onder gebleven. We hebben besloten om in ons dagelijks leven niets aan te passen. Ook omdat de bedrijfsarts ons vertelde dat de kans op besmetting minimaal was. We hadden met het mondkapje en de handschoenen goede beschermingsmaatregelen genomen.’