Politie zoekt getuigen na explosie in woonwijk Zwolle

Op basis van het eerste onderzoek blijkt dat er rond de tijd van de explosie een donkere auto is gezien in de Geleen. Ook zou er iemand zijn weggerend. De politie komt graag in contact met iedereen die afgelopen nacht tussen 2.30 en 3.00 uur iets opvallends heeft gezien in de omgeving van de Geleen.

Ook roept de politie iedereen die in de omgeving van de Geleen woont en een camera aan zijn of haar woning heeft, de beelden goed te bekijken. Mogelijk is daarop iets te zien dat het onderzoek verder kan helpen. Als u tussen 2.30 en 3.00 uur in de omgeving reed en een dashcam in uw auto heeft, kan daarop ook iets te zien zijn. Als u informatie heeft of iets opvallends op de beelden ziet, neem dan contact op met de politie in Zwolle via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Via het tipformulier kunt u ook beelden uploaden.