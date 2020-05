Getuigen gezocht van vechtpartij

Door onbekende oorzaak was er een conflict ontstaan. Bij aankomst van de politie waren er twee mannen met elkaar in gevecht. Een 45-jarige man uit Haarlem is aangehouden en voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Een 39-jarige Haarlemmer is met letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is mogelijk verwond met een scherp voorwerp.

Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844. Als mensen beelden hebben gemaakt kan dit worden geüpload via www.politie.nl/upload.

2020110282