Vrouw gewond na explosie in Haarlem

Het slachtoffer raakte zwaargewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De explosie is mogelijk veroorzaakt door (zwaar)vuurwerk. Dit zal door de politie onderzocht worden. Op basis van een signalement heeft de politie in de omgeving een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident zal worden onderzocht. De verdachte is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2020110536