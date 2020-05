Man aangehouden na verdacht overlijden in woning

Agenten werden om 02.25 uur gevraagd naar een woning aan de Reigerlaan te gaan waar ambulancepersoneel op dat moment was vanwege de melding dat de vrouw medische hulp nodig had. De vrouw was overleden en vanwege de omstandigheden waaronder zij was aangetroffen, waren er twijfels over de doodsoorzaak. Daarop werd de 46-jarige man aangehouden op verdenking van mogelijkheid betrokkenheid bij haar dood. Forensisch experts hebben lange tijd onderzoek verricht in de woning.



Terughoudend

Een rechercheteam onderzoekt de zaak, de man is op het bureau ingesloten voor verhoor. Omdat het onderzoek in volle gang is, is de politie in deze fase zeer terughoudend met het delen van meer inhoudelijke informatie.