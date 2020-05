Politie beëindigt buurtfeest

Omstreeks 00:30 uur constateerden surveilleerdende agenten forse geluidsoverlast uit de Brikstraat. Toen agenten ter plaatse poolshoogte kwamen nemen, bleek er op straat een buurtfeest te zijn georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van een van de buurtbewoners. Op straat stonden meerdere picknicktafels, een opblaasbaar zwembadje en andere attributen en was er een DJ actief. In totaal waren op de locatie circa 50-60 personen bij elkaar gekomen. De jarige gaf direct aan dat hij niet voornemens was om het feest te beëindigen. Na aanvankelijk eerst te hebben gewaarschuwd, bleek dat optreden toch onvermijdelijk was. Hierop keerde een aantal personen zich tegen de politie.



Politieagenten hielden een 33-jarige man die bij zijn aanhouding werd gebeten door een politiehond. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en schopte een agent. Hij werd na behandeling ingesloten in een politiecel. De man was onder invloed van alcohol en testte positief op het gebruik van harddrugs. Nadat de politie het feest had beëindigd keerde de rust weder. De politie stelt een nader onderzoek naar de ongeregeldheden. Meerdere aanhoudingen worden daarbij niet uitgesloten.