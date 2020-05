Aanhoudingen na schietincident

Kort voor middernacht kreeg de politie meerdere meldingen dat er nabij het Roel Langerakpark op de Abraham van Stolkweg nabij het Leger des Heils was geschoten. Getuigen verklaarden dat zij meerdere knallen hadden gehoord. Direct werden meerdere politie-eenheden naar de locatie gestuurd. De politie was eerder op de avond ook al in het Roel Langerakpark en het nabij gelegen Vroesenpark park aanwezig geweest omdat de toeloop te groot was dit leidde tot enkele ongeregeldheden. Ter plaatse troffen agenten twee gewonde personen aan. Zowel een 19-jarige inwoner uit Krimpen aan den IJssel als een 20-jarige man uit Rotterdam waren geraakt en gewond. Zij moesten beiden naar een ziekenhuis worden vervoerd. Hun toestand is – zo het nu laat aanzien – niet levensbedreigend.



Ter hoogte van de Mevlana Moskee zagen agenten dat vanuit het aanwezige publiek een scooter kwam aanrijden met twee opzittenden die vermoedelijk met een vuurwapen meerdere schoten afvuurden. De bestuurder negeerde aanwijzingen van de politie. Agenten waren genoodzaakt hun vuurwapen te trekken en daarop te gebruiken. Zij zagen dat de bestuurder richting het talud van de Beukelsbrug opreed. Hier kwamen beiden met de scooter ten val en renden zij verder. De bijrijder een 17-jarige verdachte uit Maassluis kon direct ter plaatse worden aangehouden. De vermoedelijke bestuurder een 16-jarige Rotterdammer kon in de directe omgeving met een Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten (BGTV) worden aangehouden.



Politieagenten die ter ondersteuning van de agenten ter plaatse kwamen, schoonden daarop de omgeving. Agenten werden daarbij vanuit het publiek bekogeld met flessen. Zij waren daarbij genoodzaakt geweld te gebruiken om de agressieve en opstandige jongeren tot bedaren te krijgen. Daarbij werd enkele malen de wapenstok gebruikt. Aanwezigen jongeren werden gecontroleerd op het bezit van wapens. In het tumult werd ook een 24-jarige persfotograaf geslagen. Politieagenten wisten de 33-jarige verdachte aan te houden. De fotograaf moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. Toen agenten het park hadden ontruimd keerde de rust weer terug.



Foto: Nieuws op beeld