Slachtoffer ongeval overleden, veroorzaker meldt zich

De 63-jarige Rotterdammer fietste die zondag 31 mei omstreeks 14.20 uur over de Carnissesingel, waarbij hij werd aangereden door de bestuurder van een klein model voertuig. Direct na het ongeval, waarbij de man ten val kwam, reed de bestuurder door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De automobilist raakte daarbij nog een andere auto. Alle beschikbare eenheden zochten vervolgens mee naar de bestuurder en zijn voertuig. Op de plaats van het ongeval was het kenteken van zijn auto achtergebleven. De man raakte bij het ongeval zeer zwaargewond en bezweek in de loop van de avond aan zijn verwondingen. De verdachte, een 18-jarige man, meldde zich later aan het bureau en vertelde waar zijn auto was achtergelaten. Politieagenten namen het voertuig voor sporenonderzoek in beslag.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, vertelden tegen de politie dat de man op het moment van het ongeval een ballonnetje aan zijn lippen had. Het rijbewijs van de verdachte is in 2019 ingevorderd vanwege alcoholgebruik en was nog steeds ingevorderd. De verdachte is direct ingesloten voor nader verhoor. Hem wordt het veroorzaken van een dodelijk ongeval ten laste gelegd, waarbij hij na het ongeval doorreed.