Verdachten steekpartijen aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag vond nogmaals een steekincident plaats. Rond half drie werd in een woning aan de Port Saidstraat een 38-jarige inwoner uit Arnhem gewond aangetroffen. Hij werd met spoed overgebracht naar het EMC. Aan de hand van het opgegeven signalement werd kort daarna een 38-jarige man aangehouden. Hij is ook afkomstig uit Arnhem. Een ruzie in de relationele sfeer zou aanleiding zijn geweest voor dit incident. Ook hier wordt nader onderzoek verricht.



Foto: nieuws op beeld