Woning beschoten, politie zoekt getuigen

Omstreeks 01.15 uur kreeg de politie meerdere meldingen van bewoners uit de straat dat zij wakker waren geworden van het geluid van schoten. Politieagenten die ter plaatse kwamen, constateerden dat een woning in de straat was beschoten. Meerdere kogelinslagen zaten in een raam. Niemand raakte gewond. Van de dader(s) was geen spoor meer te bekennen. De politie stelt een onderzoek in en is daarbij opzoek naar getuigen van het incident.

foto's: nieuws op beeld