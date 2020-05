Aangehouden wegens identiteitsfraude

Agenten surveilleerden omstreeks 03.15 uur in Goes. Op Klein Frankrijk zagen zij een auto rijden waarvan één van de politiemannen wist dat de bestuurster mogelijk niet in het bezit was van een rijbewijs. Dit was bij een eerdere controle van het voertuig uit onderzoek naar voren gekomen.

De auto werd stilgezet en de agenten controleerden de papieren van de vrouw. Zij toonde hun een rijbewijs. Uit onderzoek bleek dat het rijbewijs niet van de vrouw was en dat zij er valselijk gebruik van maakte. De Rotterdamse is aangehouden op verdenking van identiteitsfraude en het rijden zonder rijbewijs. Ze is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten.

Tijdens haar insluitingsfouillering in het cellencomplex kwamen een tiental ponypacks (verpakkingen van drugs) tevoorschijn. Vermoedelijk bevatten de ponypacks cocaïne.

De vrouw zit nog vast en zal zondag gehoord worden over de feiten die haar ten laste worden gelegd.