Drie aanhoudingen na schietincident

Tegen 03.00 uur werd door agenten in de Irislaan in Vlissingen een voertuig aan de kant van de weg gezet. De bestuurder van deze auto was een 21-jarige man uit Koudekerke. Ook deze man is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident in de Lammensstraat. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. Zijn auto is ook naar een onderzoeksplaats overgebracht door een takelbedrijf. Ook deze auto zal onderzocht worden door de politie.

Op de A58, ter hoogte van Etten-Leur, is eveneens een man aangehouden die mogelijk betrokken zou zijn bij het incident. Hij bleek er echter niets mee te maken te hebben en is weer in vrijheid gesteld.