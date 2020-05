Ernstig ongeval met fatale afloop

Getuigen verklaarden dat de auto (eigendom van de man uit Zierikzee) die reed over de Schouwsedijk in Zierikzee plotseling op de verkeerde weghelft terecht kwam, frontaal tegen een andere auto botste en er meteen een hevige brand ontstond. De auto die in brand vloog betrof de auto van een 42-jarige man uit Aachen (D). De bestuurder van deze laatste auto kon snel het voertuig verlaten, maar liep nog wel verwondingen op.

De Duitse man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, hij heeft daar een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij niet had gedronken. De man mocht na behandeling weer naar huis.

De auto van de man uit Zierikzee brak door midden. Vermoedelijk is de bestuurder uit de auto geslingerd. Hij overleed ter plekke. Zijn familie is meteen van zijn overlijden in kennis gesteld, zij kwamen naar de plek waar het ongeval was gebeurd.