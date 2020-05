Hennepkwekerij ontmanteld

Agenten stelden een onderzoek in naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. In een slaapkamer werd een kweekruimte aangetroffen met in totaal 122 hennepplanten. Voor de stroomvoorziening van de kwekerij werd elektriciteit buiten de meter om afgenomen. Het netwerkbedrijf heeft aangifte van diefstal stroom gedaan.

Er is nog geen verdachte aangehouden.