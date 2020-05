Man aangehouden na inbraak in voertuig

De verdachte had vermoedelijk dinsdag 26 mei ingebroken in een voertuig op de Dr. Struykenstraat en daarbij een portemonnee gestolen. Diezelfde dag is met een pinpas uit die portemonnee een pintransactie gedaan in Breda. Hierbij zijn onder andere camerabeelden bekeken. De politie had een vrij goed beeld wie de verdachte zou kunnen zijn en vervolgde het onderzoek naar de mogelijke verdachte.

Zondagochtend rond 08.30 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in de Houtmanstraat. De agenten herkenden de 38-jarige man die daar aanwezig als verdachte van de eerdere inbraak en hebben hem meegenomen naar het politiecellencomplex. Hij is aangehouden op verdenking van diefstal door middel van braak.