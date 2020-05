(Dashcam)beelden en getuigen gezocht dodelijk ongeval Spinozaweg

Het slachtoffer werd tijdens het oversteken geraakt door een zwarte Skoda Fabia. Getuigen hebben later de twee inzittenden van deze auto weg zien rennen aan de Johan Wagenaarkade, waar de Skoda Fabia werd aangetroffen.

De politie zoekt getuigen die tussen 19.30 uur en 20.30 twee mannen in de omgeving hebben zien rijden in deze auto.. Dit kan in de buurt van de Spinozaweg of de Johan Wagenaarkade zijn, of in de omgeving daar van.



Signalement

Het gaat om twee mannen van in de twintig. Een van de mannen had krullend haar in een knotje en een petje op. Hij droeg een mogelijk een groen vest en een broek met ‘bleekvlekken’. De andere man droeg zo’n zelfde soort broek en ook een vest.

Dashcambeelden

Naast de getuigen is de politie met name op zoek naar bestuurders die mogelijk dashcambeelden of andere beeldopnamen hebben gemaakt rond de tijd van het incident. Bijvoorbeeld van de zwarte Skoda Fabia die opvallend rijgedrag vertoont op de avond van 26 april in de wijken Overvecht en Ondiep.

Ook stadsbussen en vrachtwagens kunnen beschikken over beelden die bijdragen aan het onderzoek. Mocht u een baan hebben waarbij u op 26 april in de avond in de omgeving van de Spinozaweg hebt gereden, willen we u vragen om na te gaan of u beschikt over bruikbare beelden.

Beelden en getuigen

De politie komt graag in contact met meer mensen die het ongeluk hebben gezien of gefilmd. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000