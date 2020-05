Woningen beschoten in Almere Kruidenwijk en Poort

Om 3.12 uur kwam er een melding binnen van een bewoner die schoten had gehoord op de Melkdistelstraat. Meerdere eenheden gingen ter plaatsen. Er bleek meerdere keren op een woning te zijn geschoten. De aanwezige bewoners bleven ongedeerd.

Tien minuten later, om 3.22 uur meldde een bewoner in de omgeving van het Freyaplantspoen dat er zou zijn geschoten. Ook daar bleek een pand meerdere keren te zijn beschoten. De bewoners waren niet thuis.



De politie heeft met verschillende eenheden en de politiehelikopter in de omgeving gezocht.

De omgeving van de twee woningen is ruim afgezet gezet geweest, zodat de recherche onderzoek kon doen. De afzettingen zijn inmiddels opgeheven.

Verband

Of de beschieten verband met elkaar houden en of er een link is naar de schietpartij afgelopen vrijdag op de Melkdistelstraat wordt uiteraard onderzocht. Ook wordt onderzocht of de incidenten te linken zijn aan het criminele milieu.

Wijkagenten

De wijkagenten van de Kruidenwijk (Melkdistelstraat) en Almere Poort (Freyjaplantsoen) zijn de hele dag in de wijk te vinden. Zodat bewoners die vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek direct bij hun wijkagent terecht kunnen. Via de facebook/politiealmerewestpoort laten de wijkagenten weten waar ze ongeveer te vinden zijn.

Getuigen

Als je getuige bent geweest van een van de beschietingen, of hier meer over weet, dan word je gevraagd contact te zoeken met de recherche van Almere via 0900-8844. Ook kan je reageren via onderstaand mtipformulier.. Wil je liever anoniem reageren, doe dit dan via Meld Misdaad Anoniem van 0800 – 7000.