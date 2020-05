Getuigenoproep ontvoering Etnastraat

De politie is op zoek naar het slachtoffer en spreekt graag met getuigen. Ook is de politie op zoek naar de betrokken voertuigen; een donkerkleurig busje en vermoedelijk een witte Audi, een witte Mercedes en een witte Golf. Heeft u de betrokken voertuigen gezien of weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier. Via het tipformulier kunt u ook beeldmateriaal toevoegen.