Man vlucht A58 op na staandehouding

Rond 16.00 uur zien zij de man rijden op een snorfiets op de Mortiereboulevard. De agenten hebben het idee dat de man niet gezien wilde worden door de politie en zij zetten de achtervolging in. Middels een stopteken wordt de 22-jarige man uit de gemeente Vlissingen tot stoppen gemaand. Toen hij stopte bleek dat hij geen rijbewijs bij zich had. De man is kort gefouilleerd om dit te controleren. Hierbij krijgt de agent het vermoeden dat de man drugs op zak had. Hij vraagt de man om zijn handen op het dak van de dienstauto te plaatsen voor een uitgebreide fouillering, maar op dat moment zet hij het op een rennen, springt een sloot over en rent in de richting van de A58.

Een agent rent achter hem aan en ziet dat hij in zijn vlucht een zakje weggooit. Ondertussen is de verdachte al op de A58, daar geeft hij het op en kan hij in de kraag worden gepakt.

Het eerder weggegooide zakje blijkt inderdaad ruim 9 gram drugs te bevatten In de buddyseat van de snorscooter vindt de agent ook nog een doosje met zakjes. Dit was ruim 70 gram drugs. De man is aangehouden als verdachte van harddrugs.