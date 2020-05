Explosief aangetroffen in vluchtauto

Het explosief wordt door de EOD uit elkaar gehaald waarna er een deel tot ontploffing wordt gebracht en een ander deel naar het NFI gaat voor nader onderzoek. In de kofferbak van de auto is een stof aangetroffen waarvan onderzocht wordt of het om brandstof gaat. De weg blijft in verband met het onderzoek voorlopig nog afgesloten.

Bij de achtervolging heeft de politie waarschuwinggschoten moeten lossen. Ook een politieauto is beschadigd bij het klemrijden van de vluchtauto. Er zijn geen personen gewond geraakt.

Van de twee aangehouden verdachten is nog geen identiteit bekend. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Heeft u informatie, belt u dan met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.