Politie stelt onderzoek na achtervolging

In het Duitse Schwelm vond vannacht een poging plofkraak plaats waarop de verdachten richting Nederland vluchtten. Agenten werden gevraagd uit te kijken naar de betreffende auto. Zij zagen op een gegeven moment de auto rijden en zetten de achtervolging in. Uiteindelijk reed de auto tegen een hekwerk van een woning en vluchtten de verdachten. Twee ervan konden worden aangehouden. Nader onderzoek in het voertuig wees uit dat er een pakketje in lag dat mogelijk explosieven bevatte. Daarop is alles afgezet en de betreffende woning ontruimd. De EOD kwam ter plaatse om onderzoek in te stellen. Bij de achtervolging werden een helikopter en een politiehond ingezet. De personalia van de verdachten die zijn aangehouden is op dit moment nog niet bekend.