Duo babbelt zich als 'Corona controle dienst' naar binnen

Het moge duidelijk zijn: de “corona controle dienst van de gemeente” bestaat niet! Doe uw deur niet open, wat ze ook verzinnen, en bel direct de politie via 112. Heeft u ook mensen aan de deur gehad met een dergelijk verhaal? Bent u wellicht ook slachtoffer geworden, maar durfde u er eerder niet over te praten, uit angst of schaamte? Bel met 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het tipformulier hieronder invullen, kan ook. Alleen met uw hulp kunnen we dit soort laffe overvallers van straat halen. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen!