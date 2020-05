Tijdens oudejaarsavond liep het op meerdere plekken in Breda uit de hand. Vooral in de wijk de Hoge Vucht was het onrustig en werd veel vernield. Door de ontploffingen vlogen bij een bus van Arriva de ruiten eruit en lagen de scherven door de bus. Ook de politie werd belaagd.

Gelet op de dreigende sfeer die avond, werd besloten om op te schalen en de Mobiele Eenheid in te zetten. Er wordt vervolgens van alles naar de politie gesmeten. Vuurwerk, en zelfs een soort molotovcocktail. Op een haar na mist die een politiebus. De bus van Arriva reed die avond onder meer door de Willem de Bruynstraat. Een van de passagiers zag zes jongeren in de straat. Drie aan de ene kant, drie aan de andere kant. Ineens werd een ruit van de bus vernield, waarna de glasscherven door de lucht vlogen. Een zeer angstige ervaring voor zowel de chauffeur als de passagiers. We tonen u in de uitzending beelden van meerdere verdachten!