De brandweer bluste de brand en zeer waarschijnlijk is de brand aangestoken. De politie doet onderzoek naar deze mogelijke brandstichting en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020090070