Politie zoekt getuigen van straatroof

Volgens het slachtoffer zijn de drie jongens tussen de 16 en 20 jaar oud, hebben zij een licht getinte huidskleur en hebben allen een tenger postuur en kort, zwart haar. Opvallend is dat een van de daders kleiner is dan zijn twee compagnons.

De politie heeft deze straatroof in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft andere informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. Ook camerabeelden zijn welkom. U kunt uw beeldmateriaal uploaden via politie.nl/upload.

2020090077