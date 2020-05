Politie zoekt getuigen na dodelijk schietincident in Amsterdam Oost

De uitgebrande BMW is de avond voor het schietincident, dus op zaterdagavond 2 mei 2020, weggenomen in Amsterdam Zuidoost. Heeft u de grijze BMW wellicht zien rijden tussen zaterdagavond 2 mei en zondagochtend 3 mei? Of heeft u informatie over of beelden van het schietincident, de autobrand of de vlucht van de dader(s)? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande digitale tipformulier en daar ook het beeldmateriaal uploaden.