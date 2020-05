Brandstichtingen zendmasten in Team West

Ook aandacht voor een greep uit de kassa bij een supermarkt in Zoetermeer. In de uitzending delen we de beelden van deze verdachte. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de hieronder genoemde zaken.

Brandstichting zendmasten | Den Haag

Op maandag 4 mei zijn er bij twee zendmasten in Den Haag brand gesticht. Rond 01.30 uur kregen de hulpdiensten de melding dat er een brand was bij een zendmast aan de Jaap Edenweg. Een getuige heeft twee personen zien wegrennen. Het gaat om een zendmast van de hulpdiensten 'C2000'. Dat kan voor de hulpdiensten zeer grote schade kunnen opleveren. Kort daarna rond 02.10 uur kwam er een melding dat er een brand was bij een zendmast de Laan van Poot. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Greep uit de kassa | Zoetermeer

Op zondag 15 december heeft er in de Albert Heijn aan de Petuniatuin in Zoetermeer een greep uit de kassa plaats gevonden. Een man verschijnt aan de kassa en zei tegen haar dat er wat was gevallen. Toen de kassière naar de grond keek deed de verdachte een greep in de kassa en vertrok. In de uitzending worden er camerabeelden van deze man getoond.

Babbeltruc Van Dijckstraat | Den Haag

Op dinsdag 4 februari heeft er een babbeltruc plaats gevonden in de Van Dijckstraat in Den Haag. Het slachtoffer wordt door een man gevraagd een parkeerkaartje te kopen. Het slachtoffer stemt hiermee in en koopt met zijn bankpas een parkeerkaart. De man die dat vraagt ziet waarschijnlijk kans om de bankpas weg te nemen. Na onderzoek bleek dat er voor een groot bedrag aan goederen te zijn gekocht bij onder andere een parfumerie winkel. Ook is er nog voor een bedrag gepind. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Woningoverval Joke Smitstraat | Leiden

Op maandag 2 maart rond 23.40 uur heeft er een woningoverval plaats gevonden in de Joke Smitstraat in Den Haag. De bewoners een ouder echtpaar werd door mogelijk vier jonge overvallers hun woning naar binnen geduwd. Een van de bewoners werd daarbij bedreigd met een mes. Nadat een van de bewoners zich verzette vluchten de verdachten weg in de richting van de Mina Krusemanstraat. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.