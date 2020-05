Aanhouding Openlijke Geweldpleging

De politie ontving een melding van een parkeerruzie op de Desmijndijk. Het leidde tot een vechtpartij tussen vier personen. Een bestuurder (37) uit Roosendaal werd vermoedelijk door de verdachte (22) met een metalen strip geslagen. Hij raakte gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield de verdachte in een woning aan, maar hij was ook gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.