Aanhoudingen voor brandstichting pizzeria

Uit onderzoek bleek bij de brand in de pizzeria aan het Julianaplein sprake was van opzet. Woensdag 29 april werd een 23-jarige inwoner van Zoetermeer in zijn woonplaats aangehouden. Maandag 5 mei werd in diezelfde plaats een 37-jarige man aangehouden. Tijdens het onderzoek bleken camerabeelden uit de omgeving erg waardevol. Om die reden vraagt de politie vaak om beelden van beveiligingscamera’s bij rechercheonderzoeken.

De twee verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Beiden zitten vanwege het onderzoek nog vast.