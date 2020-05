Getuigen gezocht van twee straatroven in Almere-Haven

Schoolwerf

De meest recente straatroof is van zondagmiddag 3 mei rond 15.40 uur. Toen werd een 18-jarige jongen op de Schoolwerf beroofd door drie jongens. Het slachtoffer liep over de Schoolwerf toen er drie jongens in zijn richting liepen. Hij had de jongens al eerder gezien bij de bushalte, toen ze in het gezelschap waren van een paar andere jongens. Toen de drie jongens het slachtoffer passeerden, pakte een van hen hem bij zijn jas. De jongen werd onderuit getrapt en kreeg een paar stevige klappen waaronder een stomp in zijn gezicht. Zijn belagers gingen er vandoor met zijn telefoon en air-pods.



De signalementen van de daders zijn als volgt:



Jongen 1:

- ongeveer 17 jaar

- circa 1.70 m lang

- fors postuur

- donkere huidskleur

- hij droeg een beugel met slotjes

- zwarte The North Face jas en donkere sportbroek

- droeg een capuchon, zwart van kleur en mogelijk iets roods erin.



Jongen 2:

- ongeveer 17 jaar

- 185 centimeter lang

- normaal postuur;

- droeg een zwart shirt voor zijn gezicht;

- zwarte The North Face jas, broek met aan de broekspijpen rood;

- droeg een capuchon, zwart van kleur.



Jongen 3:

- ongeveer 17 jaar

- 170 centimeter lang

- normaal postuur

- droeg een zwart shirt voor zijn gezicht;

- droeg een capuchon, mogelijk grijs van kleur



Markerlaan

Op vrijdag 1 mei rond 22.45 is een 16-jarige jongen beroofd van zijn telefoon op de parkeerplaats van Sporthal De Marken. Ook bij deze straatroof waren er drie daders van vermoedelijk 17 jaar oud. Ze trokken het 17-jarige slachtoffer van zijn scooter toen hij de bocht van het parkeerterrein van Sporthal De Marken reed. Hij kwam hierdoor ten val. De daders dwongen hem zijn telefoon af te staan en een van de daders gaf hem een stomp in zijn gezicht.



De signalementen van de daders zijn als volgt:



Jongen 1:

- ongeveer 17 jaar

- 1.85 m lang iets langer dan mij, 1,78m.

- donkere kleding en donkere schoenen

- capuchon op van een jas

- donkere huidskleur



Jongen 2:

- ongeveer 17 jaar

- ongeveer 1,76 m - 1.78 m

- donkere kleding

- hij droeg de capuchon van zijn jas over zijn hoofd

- getinte huid



Jongen 3:

- Ongeveer 17 jaar



Getuigen gezocht

Tijdens het incident liep een man zijn hond uit te laten op de parkeerplaats. Ben jij die man met die hond? Of ben je getuige geweest van een van deze straatroven of kun je ons meer vertellen over de daders? Neem contact op met de recherche van politie Almere via 0900 8844. Of vul het onderstaande tipformulier in. Reageer je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.