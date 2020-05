Getuigen gezocht na bedreiging en mishandeling van handhavers in Hoofddorp

Rond 20:00 uur die avond gingen twee gemeentelijk handhavers naar een melding over een groep personen die zich niet aan de noodverordening hielden op de Femina Mullerstraat. Bij aankomst van de handhavers rende een deel van de groep direct weg. Op het moment dat de handhavers in gesprek gingen met drie van de overgebleven mannen werden zij door twee van hen bedreigd. Toen de handhavers de verdachten hiervoor wilden aanhouden, werden zij vervolgens door deze twee mannen mishandeld. De vrouwelijke handhaver werd hierbij onder andere in haar gezicht geslagen en kwam ten val. De vrouw heeft hierbij letsel aan haar gezicht opgelopen. Na de mishandeling van de handhavers renden de daders weg in de richting van de Marga Klompésingel.



De politie is direct een zoekactie gestart naar de verdachten en heeft diezelfde avond op de Joke Smitstraat twee mannen aangehouden. Beide mannen zijn na verhoor op het politiebureau weer heengezonden. Het onderzoek naar het achterhalen van alle personen die bij dit incident betrokken waren, wordt voortgezet.



Signalement verdachten

Na het incident zijn de twee verdachten weggerend via een steeg aan de overkant de straat waar de mishandeling plaats vond. Beide mannen hadden een licht getinte huidskleur. Eén van hen was ongeveer 2 meter lang en droeg een rood shirt / rode trui. De andere verdachte was ongeveer 1,75 meter lang en droeg een groen trainingspak.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u de verdachten gezien of heeft u meer informatie die kan bijdragen aan de oplossing van deze zaak? Bel dan met de politie via tel.nr. 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan via Meld Misdaad Anoniem tel.nr. 0800-7000.



De politie neemt deze zaak hoog op.

Politie en gemeente werken samen om de veiligheid en openbare orde te handhaven. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen personen met een publieke taak wordt niet getolereerd. Incidenten als deze, waarbij gemeentelijk handhavers zijn bedreigd en mishandeld, hebben hoge prioriteit.



2020089171