Getuigen plofkraak Oostzaan gezocht

Omstreeks 05.15 uur kreeg de politie melding van een explosie en sterke rookontwikkeling. Ter plaatse bleek het te gaan om een bankgebouw waarvan de gevel ernstig beschadigd was. Uit voorzorg werd de omgeving ruim afgezet en werden de bewoners van een naastgelegen woning verzocht tijdelijk het pand te verlaten. Na inspectie konden zij weer terug hun huis in.

Uit eerste getuigenverklaringen komt naar voren dat er mogelijk sprake is geweest van drie verdachten die zich na de plofkraak op twee scooters uit de voeten maakten.

Of er iets is buit gemaakt is op dit moment nog niet bekend.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de plofkraak en het gebruikte explosief.

2020090877