Man aangehouden voor inrijden op handhavers

Politieagenten uit het district Centrum horen omstreeks 17.30 uur een assistentie aanvraag van handhavers op het gezamenlijke portofoon kanaal dat ze met Toezicht en Handhaving van de gemeente hebben. Drie handhavers waren zwaar beledigd ter hoogte van de Dam door een automobilist die er vandoor was gegaan. Enkele meters verder wordt de man staande gehouden door collega handhavers. Wanneer deze handhavers de man verzoeken zijn rijbewijs te tonen, voldoet de man hier niet aan en gaat er vandoor in zijn auto. Hierbij rijdt hij achteruit in op een handhaver en rijdt een stuk over het fietspad en trottoir op het Damrak, waardoor ook omstanders opzij moeten springen. De verdachte rijdt verder door in de richting van de Prins Hendrikkade waar hij uiteindelijk kan worden aangehouden door politiemensen die direct op de melding van de handhavers hebben gereageerd.