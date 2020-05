Getuigenoproep inbraak bij een juwelier in Schoonhoven.

De bestelauto werd gebruikt om een raam op de eerste verdieping in te slaan en binnen te komen.

Eenmaal binnen maakten de dieven sieraden buit en sloegen zij, als onderdeel van hun vluchtroute de ramen op de begane grond in.

Daarna zijn de verdachten op een scooter richting het centrum gereden.

Signalement

Getuigen zagen twee personen met een slank postuur.

Tijdens de inbraak droegen zij donkere kleding. Opvallend waren de (zak)lampjes die zij op het hoofd droegen.

Getuigen

De politie onderzoekt deze zaak en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben.

Heeft u beeldmateriaal wat kan helpen bij het onderzoek of kent u iemand die sieraden aanbiedt die mogelijk herleid kunnen worden naar deze inbraak?

Dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844.

Wilt u liever anoniem informatie doorgeven? Dan kan dat via M. 0800-7000.