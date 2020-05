Ruim 12,5 miljoen euro aangetroffen in verborgen ruimte, man (35) vast

Tijdens de doorzoeking in de woning is in een verborgen ruimte een contant geldbedrag van ruim 12,5 miljoen euro aangetroffen. Dit was allemaal papiergeld van 5 tot 500 euro biljetten met dus een enorme gezamenlijke waarde maar ook een behoorlijk gewicht van 255 kilo. Ook zijn o.a. twee vuurwapens met munitie, een PGP telefoon en een geldtelmachine gevonden. Op het geld en de goederen is beslag gelegd.

De verdachte zit in beperkingen en mag enkel contact hebben met zijn raadsman. De verdachte is maandag 4 mei voorgeleid voor de rechter-commissaris in Rotterdam. De rechter-commissaris heeft de bewaring bevolen voor 14 dagen.

Witwassen

Witwassen regelt het betalingsverkeer binnen de criminele industrie en houdt die draaiend. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van hun vermogen te genieten. Het aanpakken van witwassen heeft prioriteit bij de Landelijke Eenheid en het Openbaar Ministerie omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij drugshandel, oplichting of financiële fraude. De ondermijnende werking van deze vorm van criminaliteit is steeds vaker aan de oppervlakte zichtbaar wanneer het criminele geld en de criminele invloeden de legale economie en gewone samenleving bereiken.

Ondergronds bankieren

Ondergronds bankieren is het verplaatsen van criminele opbrengsten buiten het zicht van overheden om. In dit criminele systeem regelt de ondergrondse bankier betalingen voor bijvoorbeeld drugstransporten, zonder dat geld het land in- of uitkomt en zonder het gebruik van bankrekeningen. De bankier gebruikt geldvoorraden in verschillende landen waar hij medebankiers heeft zitten. Tekorten die hierdoor in bepaalde landen ontstaan, kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld betaling van tegengestelde legale goederenstromen.