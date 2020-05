Bij Arnhem vier mannen aangehouden voor diefstal caravan

Omstreeks 22.00 uur kregen medewerkers van Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid via het Automatic NumberPlate Recognition-systeem (ANPR) de melding dat een auto was gescand die mogelijk betrokken was bij de diefstal van een caravan eerder op die dag in Beers. De agenten namen met hun auto een strategische positie in en hun wachten werd beloond. Even later kwam de betreffende bestelbus voorbij met daarachter een caravan. Het bleek de als gestolen gemelde caravan te zijn.